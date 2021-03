PRONOS PARIS RMC Le pari du jour 21 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: le PSG ne perd pas à Lyon, les deux équipes marquent (2.00).

Suite et fin de la 30e journée de Ligue 1 avec ce choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Le 3e contre le 2e du championnat. Le club de la Capitale a une nouvelle fois l’occasion de revenir à la hauteur de Lille, en tête du classement. Lors de la dernière journée il a déjà laisser passer sa chance en s’inclinant contre Nantes (2-1) malgré un but de Julian Draxler. Mais entre-temps il a fait le plein de confiance en s’imposant assez facilement en Coupe nationale contre Lille (3-0). Attention quand même aux Lyonnais qui auront eux à cœur de se relancer après leur match nul à Reims (1-1). Cette équipe semble toujours dangereuse dans le secteur offensif avec Karl Toko-Ekambi, Memphis Depay ou encore Rayan Cherki. D’ailleurs lors de la phase aller elle avait réussi à s’imposer au Parc des Princes (1-0)… Malgré tout je vois le PSG ne pas perdre à Lyon et les deux équipes marquer!

Les autres options:

