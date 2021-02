Pronos paris RMC - Le pari foot d'Éric Di Meco du 18 février - Ligue Europa

Mon pronostic : Pas de vainqueur entre Benfica et Arsenal (3.75)

Match très compliqué à pronostiquer entre Benfica et Arsenal, deux équipes qui n'ont plus l'espoir de remporter le titre de champion dans leur pays. Après un début de saison très compliqué, les Gunners ont relevé la tête mais les résultats restent beaucoup trop inconstants : deux victoires, un match nul et deux défaites sur les cinq derniers matches et une place dans le ventre mou de la Premier League (10ème). Mais les hommes de Mikel Arteta ont excellé durant la phase de poules de la Ligue Europa en battant tous leurs adversaires... Benfica, de son côté, n'est pas une équipe à négliger avec de bons joueurs dans leur rang, comme leur meilleur buteur cette saison Haris Seferovic (8 buts en championnat) ou encore le jeune international allemand de 19 ans Luca Waldschmidt (6 buts en championnat). Cette rencontre est donc indécise, d'autant plus qu'elle se jouera à Rome car les Anglais n'ont pas été autorisés à entrer sur le sol portugais en raison de l'épidémie du variant de la Covid-19 qui se diffuse très largement en Angleterre. C'est pourquoi je vous propose de parier sur un match nul entre Benfica et Arsenal (3.75).

