PRONOS PARIS RMC Le pari du jour d'Eric Salliot du 3 mars WTA Doha

Mon pronostic : victoire de Muguruza contre Sabalenka (2.00) !

Match très compliqué à pronostiquer ce mercredi entre deux joueuses extrêmement douée. Ce match aurait pu être une finale dans ce genre de tournoi. D'ailleurs Sabalenka est favorite pour remporter ce tournoi selon les bookmakers juste devant son adversaire du jour. C'est dire si cette rencontre sera très intéressante à suivre. On peut donc s'attendre à un beau spectacle à Doha. L'Espagnole me paraît tout de même légèrement supérieure. Conchita Martinez fait un très bon boulot avec sa joueuse depuis quelques mois et c'est une des raisons pour lesquelles Muguruza a retrouvé son meilleur niveau. Finaliste au Yarra Valley Classic face à la numéro 1 mondiale Ashley Barty, Garbine retrouve le statut qui était le sien. En face, Sabalenka aussi est en forme avec un titre en ce début de saison à Abu Dhabi mais j'ose prendre un petit risque pour ce duel. Je parierais donc sur un succès de l'Espagnole pour doubler la mise !

