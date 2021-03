PRONOS PARIS RMC Le pari du jour de Stephen Brun du 3 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Philadelphie face à Utah (2.30) !

C'est un choc qui nous attend cette nuit entre les leaders à l'Est, les Sixers, et le premier à l'Ouest, le Jazz. Utah doit justifier son statut de meilleure équipe NBA de la saison. C'est dans ce genre de rencontre que Rudy Gobert doit prouver qu'il est bien le meilleur défenseur du championnat. Evidemment ce sera compliqué surtout si Philadelphie est au complet. Joel Embiid, s'il est sur le parquet, devra se montrer pour convoiter le titre de MVP qu'il espère. Sa présence ou non justement sera à surveiller. S'il n'est pas sur le parquet je vous conseille de parier sur la victoire du Jazz. Toujours est-il qu'en attendant, la cote des Sixers est trop belle pour ne pas la tenter surtout sur leur parquet. Je pense que Donovan Mitchell et Jordan Clarkson devraient se distinguer pour Utah avec au moins 25 points pour le premier et 20 pour le second. Si vous voulez prendre plus de risques je vous conseille la victoire de Philadelphie avec moins de 228 points dans la rencontre (3.75) !

