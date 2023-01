PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1 février - Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (2.00)

C’est l’occasion ou jamais pour Lyon d’enchaîner deux victoires consécutives après le succès obtenu dimanche à Ajaccio ! La venue de Brest peut permettre à l’OL de se donner un peu d’air. Le problème, c’est que l’OL a la fâcheuse habitude de tout gâcher au Groupama Stadium après un bon résultat en déplacement (défaite contre Clermont après la victoire à Brest et revers face à Strasbourg après le nul à Nantes). Dans ces conditions, il est préférable de se couvrir avec le 1N avec les deux équipes qui marquent car les Lyonnais ont encaissé au moins un but devant leur public dans 80 % des cas en championnat cette saison. Comme Brest a repris des couleurs avec le succès 4-0 face à Angers… méfiance ! Enfin, les Bretons restent sur deux nuls (1-1 et 2-2) à Lyon en Ligue 1.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Toulouse ne perd pas contre Troyes et les deux équipes marquent (1.92)

Lens ne perd pas contre Nice et moins de 2,5 buts dans le match (1.92)

Marseille gagne à Nantes et moins de 4,5 buts dans le match (1.96)

Reims bat – Lorient (1.82)

Cote totale pour les cinq paris du jour : 26.30

