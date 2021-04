PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Montpellier ne perd pas contre Marseille et les deux équipes marquent (2.25)

Invaincu depuis douze matches (7 victoires et 5 nuls) toutes compétitions confondues, Montpellier (8e) accueille Marseille (6e) cet après-midi avec optimisme. En cas de succès comme cela s’est produit une fois sur deux contre l’OM lors des dix dernières confrontations à la Mosson, le MHSC reviendrait à hauteur des Marseillais et à une longueur de Lens (5e) et pourrait devenir un candidat sérieux à l’Europe. Sur la dynamique actuelle des Héraultais, ce ne serait pas vraiment surprenant. Cependant, les hommes de Jorge Sampaoli feront tout pour prendre au moins un point à Montpellier. En 2021, Marseille n’a pas gagné à l’extérieur mais a réussi le nul à Dijon, Lens, Bordeaux et Nantes pour trois revers à Monaco, Lille et Nice. Pour toutes ces raisons, le pari le plus intéressant me semble être le 1N avec les deux équipes qui marquent à 2.25.

Fiabilité : 50 %

