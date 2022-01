PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 janvier – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse bat Nancy par au moins deux buts d’écart (2.15)

Duel des extrêmes en Ligue 2 ce soir pour le compte de la 20e journée. Les Toulousains ont la possibilité de reprendre la première place à l'AC Ajaccio qui a vu sa rencontre reportée à cause du Covid-19. Les Toulousains semblent aller mieux depuis la fin du mois de décembre et restent sur trois victoires de rang dont deux en Coupe de France. Cela leur a fait du bien après une période compliquée en championnat. Les Nancéens sont eux aussi toujours en lice en coupe mais restent bons derniers de Ligue 2 avec seulement douze points pris et demeurent sur quatre défaites de rang. C'est pourquoi je pense qu'ils ne vont pas faire le poids à Toulouse que je vois gagner par au moins deux buts d'écart.

Pariez sur Toulouse - Nancy ici !

Les autres options :

L’Espanyol Barcelone bat Elche (1.82)

L’Adana Demirspor ne perd pas sur la pelouse du Fenerbahce (1.82)

La Guinée bat le Malawi et moins de 3,5 buts (1.78)

Le Gabon ne perd pas contre les Comores et au moins deux buts (1.78)

Cote totale des cinq paris du jour : 22.56