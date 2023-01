PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : Amiens domine Guingamp (2.25) !

Le rêve est permis cette saison pour les Amiénois ! Le club picard pointe à la quatrième place du classement après 17 journées de championnat, avec seulement quatre points de retard sur la deuxième place. Incroyable lorsqu'on se dit qu'il y a un an tout juste l'ASC était 16ème, au bord de la zone rouge. Amiens s'appuie sur une attaque talentueuse et expérimentée : Gael Kakuta et Papiss Cissé, ce qui pourrait faire très mal à Guingamp qui reste sur une contre-performance à domicile contre QRM. Banco pour un succès des joueurs de Philippe Hinschberger (2.25) ! Fiabilité : 68%

Autre option :

le Paris FC bat Dijon (2.10)

Total des deux paris du jour : 4.72

Pariez sur Amiens - Guingamp ici