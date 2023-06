PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 juin – Ligue des champions – Finale

Notre pronostic : Manchester City bat l’Inter et plus de 2,5 buts dans le match (1.98)

Et si les Italiens perdaient leur troisième finale de Coupe d’Europe de suite ? Après la défaite de la Roma aux tirs au but face au FC Séville en finale de la Ligue Europa et celle de la Fiorentina contre West Ham dans les arrêts de jeu de la C4, on peut imaginer que l’Inter s’inclinera lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul contre le favori logique, Manchester City. Les Anglais visent un triplé historique Championnat/Cup/LDC et ont les armes pour y parvenir notamment depuis l’arrivée d’Erling Haaland, auteur de 36 buts en Premier League et 12 sur la scène européenne. Même si les Nerazzurri vendront chèrement leur peau, le collectif des Cityzens et l’efficacité de l’attaquant norvégien seront deux atouts indéniables en faveur des Mancuniens. Espérons que le spectacle sera au rendez-vous après trois finales pauvres en but. Les Italiens disposent aussi d’un dispositif offensif intéressant avec les Martinez, Lukaku, Dzeko et Barella. Pour toutes ces raisons, j’opte pour un succès de Manchester et plus de 2,5 buts dans le match… dont au moins un de Haaland !

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Man. City – Inter

Buteur du jour : Haaland (1.72)

Pari sûr : Man. City bat l’Inter (1.47)

Pari de folie : Man. City bat l’Inter et les deux équipes marquent (2.95)

MyMatch : Man. City gagne, les deux équipes marquent et Haaland buteur (3.75)

Pariez sur Man. City – Inter ici