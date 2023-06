PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 juin – Roland-Garros - finale dames

Notre pronostic : plus de 19,5 jeux lors de la finale entre Swiatek et Muchova (1.82)

A 1.13 la victoire de Swiatek, je ne vois pas trop l’intérêt de jouer ! Le risque est bien trop important pour un si faible gain potentiel. En revanche, je ne serais pas étonné que Karolina Muchova, qui vient sûrement de disputer le meilleur match de sa carrière en ½ finale de Roland-Garros contre Aryna Sabalenka (7-6 / 6-7 / 7-5), pose des problèmes à la Polonaise. N’oublions pas que la Tchèque ne craint pas les ténors de son sport : cinq victoires et aucune défaite contre les joueuses du top 3 mondial ! Par ailleurs, elle a tous les coups du tennis dans sa raquette et s’est déjà imposée sur terre battue, à Prague en 2019, face à la numéro 1 mondiale. Certes, les deux jeunes femmes étaient autour de la 100è place à la WTA à l’époque et Iga Swiatek a progressé plus vite que son adversaire du jour. Dans ces conditions, je préfère vous proposer de parier sur le nombre de jeux : plus de 19,5 pour presque doubler ! Autre option, si vous êtes certains que la tenante du titre s’imposera à nouveau, victoire de Swiatek et plus de 18,5 à 2.00 ? A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Pariez sur Swiatek – Muchova ici