PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 mai – Liga – Espagne

Notre pronostic : le Betis Séville gagne à Valence (2.00)

La fin de saison de Valence ne ressemble pas à grand-chose. Incapable de gagner depuis sept journées, le 10e de Liga n’a plus rien à jouer depuis sa défaite en finale de la Coupe du Roi contre le Betis Séville justement. Les Sévillans l’avaient emporté aux tirs au but. Cette victoire en coupe leur permet donc d’accéder à la Ligue Europa et ils n’ont plus grand-chose à jouer non plus avec une 5e place. Cependant je ne les vois pas lâcher si facilement ce top 5 bien qu’ils restent sur deux nuls et deux défaites. Je pense qu’ils peuvent l’emporter aujourd’hui même à l’extérieur pour doubler la mise !

