PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 mars Ligue des champions

Notre pronostic: le Paris-SG bat Barcelone (2.30)

Le Paris-SG a prouvé sa supériorité à l’aller au Nou Camp (4-1) et il faudrait un cataclysme pour moi totalement inenvisageable pour que les champions de France passent à la trappe ce soir. Même si une courte défaite ne mettrait pas en cause la participation des Franciliens aux ¼ de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino veut une qualification avec la manière et un succès ce soir pour ne pas installer de doutes dans les têtes des Parisiens, même sans Neymar, pas encore apte pour reprendre la compétition. L’absence du Brésilien n’a pas empêché Paris de réaliser son meilleur match de la saison en Catalogne. Comme Mbappé traverse une période faste comme le prouvent ses sept buts en cinq matches toutes compétitions confondues, je vous propose de faire confiance au club de la capitale pour tordre le coup une bonne fois pour toute à ces histoires de « remontada ». Alors banco sur un succès du PSG pour doubler !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Liverpool bat Leipzig à Budapest (2.45)

Marseille ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent (2.55)

L’Atletico de Madrid bat l’Athletic Bilbao (1.85)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 26.58

