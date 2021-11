PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 novembre – ATP Stockholm

Notre pronostic : Auger-Aliassime bat Krajinovic en deux manches (1.96)

Difficile de juger la saison du Canadien. Il a été exceptionnel sur gazon avec une finale à Stuttgart, une demie à Halle et un quart de Wimbledon. Le 11e mondial a également atteint le dernier carré à l’US Open. Ensuite il est capable de perdre au premier tour à Indian Wells, à Toronto et de ne remporter qu’une rencontre au Masters de Paris-Bercy. Aujourd’hui il affronte un joueur qui n’est pas du tout en confiance. Krajinovic a mis fin à une série de quatre défaites consécutives et s’imposant lors de son entrée en lice à Stockholm face à Istomin. Auger-Aliassime est meilleur que le Serbe et c’est pourquoi je lui ferai confiance pour cette rencontre. Je pense même qu’il peut l’emporter en deux manches pour presque doubler la mise !

