PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 novembre – Liga

Mon pronostic : le Real Madrid bat Cadix et Vinicius marque (2.05)

Défait sur la pelouse du Rayo Vallecano lundi soir (3-2), le Real Madrid marque un peu le pas en championnat après un nul contre Gérone (1-1). De fait, le Barça a creusé l’écart en tête de la Liga avec cinq points d’avance. Les Madrilènes n’ont donc pas le choix et se doivent de l’emporter à domicile ce soir contre une équipe qui évolue dans la zone rouge. Cadix affiche la pire attaque en Espagne avec seulement huit buts marqués dont trois lors du succès contre l’Atletico de Madrid il y a dix jours (3-2). Je pense tout de même que la Casa Blanca va s’imposer et pour faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur le co-meilleur buteur du club, Vinicius. Le Brésilien a marqué six fois en Liga. En l’absence de Karim Benzema il est le fer de lance de l’attaque madrilène et je lui ferais confiance pour plus que doubler la mise !

Les autres options :

Le Rayo Vallecano bat le Celta Vigo (2.15)

La Juventus gagne à Vérone et au moins deux buts (1.90)

Le Betis Séville ne perd pas à Valence et les deux équipes marquent (2.70)

La Lazio bat Monza et au moins deux buts (1.76)

Cote totale des cinq paris du jour : 39.79