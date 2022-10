PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 octobre – Ligue 2

Notre pronostic : Sochaux bat Saint-Etienne (2.05)

Avec le succès de tous leurs adversaires directs samedi, Sochaux se doit de tenir la cadence et de revenir sur Le Havre avec vingt-deux points à une longueur des leaders : Amiens et Bordeaux. Les Lionceaux ont vu leur série de six succès consécutifs être stoppée à Valenciennes (2-1). Un coup d’arrêt pour mieux repartir ? C’est possible contre une équipe de Saint-Etienne qui est dans la zone rouge et paie ce mauvais début de saison combiné aux trois points de pénalité. Cependant, même sans cet handicap, les Stéphanois ne seraient que 15e. C’est dire si la situation commence à devenir urgente. Il y a donc une vraie différence de niveau entre ces deux clubs et je pense que Sochaux va s’imposer à Bonal pour une cote de 2.05 !

