PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 10 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Le PSG bat Brest avec plus de 2,5 buts dans le match, Neymar et Mbappé buteurs (2.20 via MYMATCH)

Brest est à l’épreuve de l’ogre parisien. Les Bretons n’y arrivent plus depuis leur cuisante défaite à domicile face à Montpellier (0-7). Récemment défaits à Rennes (1-3) et tenus en échec par Strasbourg (1-1), ce match au Parc des Princes tombe mal. Le PSG réalise, en effet, un début de saison canon, notamment sur l’aspect offensif. Avec 30 buts inscrits en huit rencontres, toutes compétitions confondues, le club de la capitale a déjà pris les rênes du championnat et vient réussir son entrée en Ligue des Champions en battant la Juventus (2-1). Le trio d’attaque est en grande forme, étant à l’origine de près des trois-quarts des réalisations de leur équipe. Paris devrait ainsi de nouveau s’imposer, avec Neymar et Mbappé buteurs.

