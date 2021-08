PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 août Supercoupe d’Europe

Notre pronostic : Chelsea s’impose face à Villarreal et moins de 3,5 buts dans le match (2.10)

Le vainqueur de la Ligue des Champions face au gagnant de la Ligue Europa, c’est ce que nous propose la Supercoupe d’Europe chaque année. Chelsea a impressionné cette année avec une solidité défensive extraordinaire. L’arrivée de Thomas Tuchel a permis aux Blues d’aller chercher le plus prestigieux des trophées européens en encaissant peu de buts. Lors des matches amicaux d’intersaison, les joueurs londoniens ont été très bons avec trois victoires et un nul en quatre rencontres. C’est tout le contraire pour Villarreal qui n’a gagné aucun de six derniers duels. Les adversaires étaient relevés avec Valence, Lyon, Levante, Marseille, Leicester et Leeds. C’est pourquoi je pense que Chelsea va s’imposer. Je ne pense pas qu’on va assister à un match de folie ce soir. Je vous conseille donc le succès des Blues avec moins de 3,5 buts dans la rencontre pour plus que doubler la mise.

