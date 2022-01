PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 janvier – Série A – Italie

Notre pronostic : Bologne ne perd pas à Cagliari et moins de 3,5 buts (1.82)

Cagliari est dans le dur et ne pointe qu’à la 18e place de la Série A avec quatre unités de retard sur Venise. Les Cagliaritains restent tout de même sur un très beau succès à Gènes sur la pelouse de la Sampdoria (1-2) alors qu’ils étaient menés. Une belle performance pour se relancer dans la course au maintien. Bologne n’a pas peur de la descente avec quatorze points d’avance sur son adversaire du soir. Les Bolognais se sont bien repris en l’emportant à Sassuolo (0-3). Ils sont dorénavant 12e du championnat et n’ont que cinq longueurs de retard sur les places européennes. Sur leurs quatre dernières rencontres à l’extérieur, ils ont gagné trois fois. C’est pourquoi je pense qu’ils ne vont pas perdre ce soir. Pour faire gonfler la cote je vous propose de jouer le fait qu’il y ait moins de 3,5 buts dans le match (1.82).

Les autres options :

