PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 juin - 1/2 finale Roland Garros

Notre pronostic: Rafael Nadal bat Novak Djokovic et plus de 37,5 jeux (2.60)

Choc de titans en 1/2 finale de Roland-Garros ! Rafael Nadal est en mission et vise un 14e succès Porte d'Auteuil ce qui lui permettrait de revenir à 29-29 dans les confrontations face à Novak Djokovic avant de retrouver Tsitsipas ou Zverev en finale dimanche. Si les duels entre les deux géants sont équilibrés dans l'ensemble, c'est moins le cas sur terre battue. L'Espagnol mène 19-7 sur cette surface et surtout 7-1 à Roland-Garros. Rafa reste par ailleurs sur cinq succès consécutifs sur le Chatrier depuis son unique défaite en 2015 dans ce tournoi du Grand Chelem contre le Serbe. Sur ses 14 derniers matches, Nole n'a chuté qu'une seule fois... et c'était face au numéro 3 mondial, le 16 mai en finale de Rome. Par ailleurs, le Majorquin vient d'aligner dix victoires d'affilée en ne concédant que trois petits sets et a été plutôt impressionnant depuis le début de la quinzaine, ne cédant qu'une manche contre Schwartzman en 1/4 de finale. De son côté, Djokovic s'est fait peur contre les Italiens Musetti (5 sets puis abandon) et Berrettini (4 sets dont les deux derniers très serrés: 7/6 et 7/5). Pour toutes ces raisons, je donne un avantage à Nadal en espérant que l'on assiste à grand match avec au moins 38 jeux (2.65).

Fiabilité: 50 %

Pariez sur Djokovic - Nadal ici