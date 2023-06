PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 juin – Roland Garros - Finale hommes

Notre pronostic : Novak Djokovic bat Casper Ruud en 4 ou 5 sets (2.05)

Novak Djokovic a l’occasion d’écrire encore un peu plus l’histoire du tennis. En effet, le Serbe peut, en cas de victoire cet après-midi, devenir le seul détenteur du record de victoires en Grand Chelem, alors qu’il partage actuellement le trône avec Rafael Nadal (22 succès chacun). Et il part très largement favori aujourd’hui, après avoir éliminé Carlos Alcaraz en demi-finale dans des conditions particulières. Atteint de crampes, l’Espagnol a complètement lâché physiquement au début de la troisième manche pour finalement s’incliner lourdement. Le Joker va donc affronter aujourd’hui un Casper Ruud retrouvé sur les courts de Roland-Garros. Auteur d’une préparation compliquée sur ocre, le Norvégien s’est repris au meilleur des moments et se retrouve en finale à Paris pour la deuxième fois d’affilée. Sa déconvenue contre Nadal l’année dernière doit lui servir de leçon pour ne pas déjouer de nouveau. Djokovic devrait tout de même s’imposer à l’usure mais il pourrait bien concéder au moins un set.

