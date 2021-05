PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 mai – Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic: le Sporting bat Boavista et Pedro Goncalves marque (2.05)

C’est le match du titre pour le Sporting du Portugal à trois journées de la fin du championnat ! Leaders avec huit longueurs d’avance sur le FC Porto avant la J32, les Lisboètes seront officiellement sacrés ce soir en cas de succès face à Boavista, 16e et actuellement barragiste. Toujours invaincu depuis le début de la saison 24 victoires et 7 nuls en 31 rencontres, le Sporting ne devrait pas se rater ce mardi contre les coéquipiers de notre ami Adil Rami, membre de la Dream Team RMC. Pour doubler la mise, je vous propose de combiner le succès des Lions au but de Pedro Goncalves, meilleur réalisateur (18) des futurs champions du Portugal.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Man. Utd bat Leicester (2.55)

Basaksehir bat Kayserispor (1.82)

Gaziantep bat Rizespor (1.86)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 17.70

Pariez sur Sporting - Boavista ici