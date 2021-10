PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : la Croatie bat la Slovaquie par au moins deux d’écart (2.10)

La période est très bonne pour la Croatie. La sélection finaliste de la dernière Coupe du Monde reste sur sept matches sans défaites dont trois victoires sur les trois dernières journées de ces éliminatoires. Les Croates sont allés s’imposer à Chypre et en Slovaquie et ont gagné face à la Slovénie. Mais pas question de se relâcher. Ils sont à la 1ère place de ce groupe H mais à égalité de points avec la Russie. Les Slovaques sont 4e avec deux victoires, trois nuls et deux défaites dont une, donc, face à la Croatie. Je pense qu’on devrait assister au même genre de scénario. Je vois les Croates s’imposer à domicile assez facilement. Avec onze buts inscrits et seulement un encaissé, je vous propose donc de miser sur un succès par au moins deux buts d’écart pour plus que doubler la mise.

