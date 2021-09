PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Monaco et les deux équipes marquent (2.50)

C’est l’affiche de cette 5e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont connu un début de saison très compliqué. Ils étaient tiraillés entre le championnat et les qualifications pour la Ligue des Champions. Ils ont d’ailleurs échoué en barrages et ont donc été reversés en Ligue Europa. Après un nul et deux défaites en Ligue 1, Monaco a enfin gagné. C’était juste avant la trêve à Troyes (1-2). Un succès difficilement acquis mais qui fait du bien. Les Marseillais restent sur une belle série de douze rencontres sans revers. Evidemment il ne faut pas oublier qu’ils étaient menés à Nice avant l’interruption du match qui sera rejoué dans son intégralité sur terrain neutre et à huis-clos. Je pense tout de même que l’OM est meilleur que l’ASM en ce moment. C’est pourquoi je pencherais plutôt en sa faveur en misant sur le fait qu’il ne perde pas (1.74). Avec le Marseille de Sampaoli, on va voir des buts cette saison. Je rajouterais le fait que les deux équipes marquent pour un pari combiné coté à 2.50 !

Pariez sur Monaco – Marseille ici !

Les autres options :

Dortmund s’impose contre le Bayer Leverkusen (2.20)

Le Bayern l’emporte à Leipzig (2.10)

Tottenham gagne contre Crystal Palace (1.94)

Npales ne perd pas face à la Juventus et les deux équipes marquent (2.10)

Cote totale des cinq paris du jour : 47.05