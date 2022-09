PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 11 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas face à Lyon et les deux équipes marquent (2.00)

Cette grosse affiche pourrait bien nous offrir une rencontre spectaculaire ! Monaco continue d'aller de l'avant et retrouve petit à petit la confiance. Déjà vainqueurs à Nice la semaine dernière, les Monégasques se sont également offert une belle victoire sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade (1-0). Un succès qui prouve que les joueurs de Philippe Clément savent hausser leur niveau de jeu dans les matches importants, à l'image du nul obtenu à Paris (1-1), il y a trois semaines. En face, Lyon sera revenchard. Les Gones avaient l'occasion de rejoindre le trio de tête il y a quatre jours à Lorient. Mais ils se sont inclinés, sans jamais être réellement dangereux (1-3). S'ils ont également tendance à se sublimer contre les concurrents directs, ils affrontent aujourd'hui un rival qui a sorti la tête de l'eau. Je vois ainsi Monaco ne pas perdre et les deux équipes marquer.

