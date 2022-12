PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 décembre - LaLiga2 - Espagne

Notre pronostic : Alaves ne perd pas face à Levante et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

C'est un très beau duel du haut de tableau entre deux équipes qui prétendent à la montée. Alaves doit vite se remettre la tête à l'endroit après avoir subi deux défaites consécutives en déplacement. Toutefois, les Babazorros jouent aujourd'hui dans leur antre, où ils n'ont toujours pas perdu cette saison. Ils restent d'ailleurs sur une série de trois victoires d'affilée à l'Estadio Mendizorrotza. La tâche s'annonce donc délicate pour Levante. Pourtant, l'actuel 5e se montrent très solide à l'extérieur depuis deux mois. Mais il ne parvient que trop peu à l'emporter, comme en témoignent ces quatre résultats nuls lors de ses six derniers matches de championnat. Alaves devrait ainsi conserver son invincibilité à domicile même si les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets.

Les autres options :

Sunderland ne perd pas face à West Bromwich et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

Les deux équipes marquent entre Boavista et le Vitoria Guimaraes (1.80)

Cote totale des trois paris du jour : 7.20

