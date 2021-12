PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG bat Monaco et Kylian Mbappé marque (2.15)

Le Paris Saint-Germain a montré de belles choses cette semaine en Ligue des Champions et a enfin réalisé un match plein. Les Parisiens ont disposé facilement de Bruges (4-1). Kylian Mbappé a une nouvelle fois été le grand artisan de cette belle performance en inscrivant un doublé en sept minutes. Maintenant il va falloir confirmer ces bonnes choses aperçues mardi soir. Les Monégasques restent sur un nul 1-1 sur la pelouse du Sturm Graz. Logique car le club de la Principauté était déjà assuré de la 1ère place de son groupe. En Ligue 1, il reste sur cinq matches sans défaite et même sur deux succès consécutifs. Je pense tout de même que les Parisiens vont s’imposer. Evidemment, je jouerais le but de Kylian Mbappé qui est en feu et surtout, adore jouer contre son club formateur. Un beau pari pour plus que doubler la mise (2.15) !

