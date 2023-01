PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 janvier - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Fulham ne perd pas contre Chelsea et moins de 3,5 buts dans le match (2.15)

Qui aura pu croire en début de saison que Fulham serait devant Chelsea au classement en début d'année 2023 ? Les Cottagers (7e) réussissent un joli parcours en premier League contrairement aux Blues (10e), bien distancés dans la course à l'Europe, à dix points du Big Four. Par ailleurs, Fulham reste sur quatre victoires consécutives toute compétition confondue alors que Chelsea n'a remporté qu'une seule rencontre depuis fin octobre, face à Bournemouth, et a enchaîné deux revers contre Manchester City, en championnat à domicile (0-1) et en Coupe à l'Ethiad (0-4), pour un nul à Nottingham. Dans ces conditions, je ne vois pas Fulham s'incliner devant son public. Je vous propose de jouer le 1N et moins de 3,5 buts pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

