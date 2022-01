PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 janvier – Supercoupe - Espagne

Notre pronostic : Le Real Madrid s'impose contre Barcelone (1.90)

Cette Supercoupe d’Espagne débute par un classico ! Le FC Barcelone vit une saison galère et n’arrive pas à enchaîner les bons résultats. S’il y a du mieux depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, les Blaugranas ne sont plus du tout la même équipe depuis le départ de Léo Messi. Il faudra du temps au technicien espagnol pour mettre son plan de jeu et ses idées en place. En face, le Real Madrid est actuellement une des meilleures équipes du monde. Malgré une défaite surprise à Getafe pour commencer l’année, les Merengue jouent actuellement un football aussi agréable à regarder qu’efficace. Meilleure attaque et troisième défense de Liga, les Madrilènes sont portés par un Karim Benzema toujours plus impressionnant. Cela devrait être suffisant pour s’imposer contre le rival barcelonais. Un pari qui vous permet de presque doubler votre mise (1.90).

Pariez sur Barcelone – Real Madrid ici !

Les autres options :

L’inter Milan ne perd pas contre la Juventus et les deux équipes marquent (2.00)

West Ham bat Norwich sans encaisser de but (1.94)

Le Mali ne perd pas contre la Tunisie et moins de 2,5 buts dans le match (1.85)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.64