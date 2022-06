PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : le Portugal s’impose en Suisse (2.05)

C’est déjà le match des extrêmes dans ce groupe A2. Le Portugal a fait quasiment carton plein en ce mois de juin en prenant sept points sur neuf possibles. Les Lusitaniens se sont d’ailleurs déjà offert la Suisse il y a une semaine sur un score lourd (4-0). Très à l’aise en Ligue des Nations, ils n’ont perdu qu’un seul de leurs quinze matches dans cette compétition depuis sa création. De quoi être optimiste avant ce déplacement à Genève contre une Suisse qui semble totalement hors de forme. La Nati est la seule nation de son groupe à ne pas avoir encore ouvert son compteur points. La rencontre de ce soir aura donc des airs de match amical pour cette équipe qui pourrait bien subir un quatrième revers. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

