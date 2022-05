PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 mai - Premier League

Notre pronostic : Tottenham ne perd pas face à Arsenal et les deux équipes marquent (2.00)

Ce derby de Londres a une importance capitale ! En effet, avec quatre points de retard sur son adversaire direct, installé à la quatrième place, Tottenham est dans l'obligation de l'emporter pour pouvoir croire en une qualification en Ligue des Champions. Si les Spurs réalisent une excellente deuxième partie de saison, ils connaissent plus de difficultés depuis un mois, avec seulement une victoire sur les quatre derniers matches de championnat. Mais Tottenham a toutes les raisons d'y croire encore, notamment grâce à un Heung-Min Son étincelant en 2022. Le Sud-coréen pourrait même finir meilleur buteur du championnat en passant devant un Mohamed Salah en difficulté cette année. En face, Arsenal est en très grande forme, restant sur quatre victoires d'affilée, dont trois face à des concurrents à l'Europe. Mais les joueurs de Mikel Arteta connaissent de nombreuses difficultés sur le plan défensif et n'ont plus réalisé de clean sheet depuis près de deux mois. Surtout, les Gunners n'ont plus gagné sur la pelouse de Tottenham en championnat depuis plus de huit ans ! Dans un tel contexte, je ne vois pas les Spurs s'incliner et les deux équipes marquer. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

Les autres options :

Le Real Madrid bat Levante par deux buts d'écart (2.00)

Villarreal bat le Rayo Vallecano (1.85)

La Real Sociedad bat Cadix et moins de 3,5 buts dans le match (2.05)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.17