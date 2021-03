PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 mars Ligue 1 - France

Notre pronostic : Lyon ne perd pas à Reims et les deux équipes marquent (2.05)

Lyon a un titre à aller chercher mais pour cela pas question de craquer. Le match de ce soir à Reims va être très compliqué pour les Lyonnais. Les Rémois sont friands des nuls pour leurs dernières rencontres avec trois scores de parité sur les quatre dernières. La Stade de Reims est donc un club qu’il est difficile de bouger et qui espère retrouver la première partie de tableau. L’OL vise donc beaucoup plus haut et tous les points vont compter dans cette course, non seulement au titre, mais aussi à la Ligue des Champions. Rudy Garcia et ses hommes partent largement favoris mais je me méfie. Ils sont tout à faits capables de ne pas assumer leur statut et de ne pas remporter cette rencontre. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le fait qu’ils ne perdent pas. Pour faire gonfler la cote, je vous suggère de parier sur les deux équipes qui marquent. Un combiné qui pourrait vous permettre de doubler votre mise.

Les autres options :

Aston Villa ne perd pas à Newcastle et les deux équipes marquent (2.20)

Le Borussia M’Gladbach s’impose à Augsbourg (1.90)

La cote totale des trois paris du jour : 8.57

