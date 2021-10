PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : l’Angleterre bat la Hongrie par au moins trois buts d’écart (2.20)

Après sept journées dans ces éliminatoires, l’Angleterre compte six victoires et un nul pour vingt-trois buts marqués et seulement deux encaissés. Cela se passe très bien pour les « Three Lions » qui ont un pied au Qatar. Finalistes du dernier Euro, les Anglais vont vite vouloir finir le travail dans un groupe facile pour eux. La Hongrie n’a que dix points et est à 5 longueurs de l’Albanie, 2e. Il faut évidemment une victoire pour les Hongrois pour espérer accéder aux barrages. Au match aller entre ces deux sélections il y a un mois, l’Angleterre s’est imposée très largement (0-4). Je pense que l’on va assister à une nouvelle démonstration de force à Wembley. Les attaquants comme Harry Kane ou Sterling devraient se régaler. Je vous propose donc le succès anglais par au moins trois buts d’écart pour une cote de 2.20 !

