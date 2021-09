PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 12 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas à Bordeaux et les deux équipes marquent (2.15)

A l’image de leur saison dernière, les Bordelais n’y arrivent toujours pas depuis l’entame du championnat. En quatre journées, les Girondins ont perdu deux fois et ont réalisé deux nuls. Cela risque d’être très difficile pour eux. Ils en ont pris quatre à Nice avant la trêve internationale. Les Lensois vont bien mieux que leurs adversaires du jour avec aucune défaite mais seulement une victoire. C’était à Monaco (0-2). Historiquement, les Sang-et-Or sont très bons à l’extérieur. C’est pourquoi je leur ferais confiance pour cette rencontre. Je me protègerais tout de même car Bordeaux est capable de prendre un point au Matmut Atlantique. Je vous propose donc de parier sur le fait que Lens ne perde pas et les deux équipes marquent pour plus que doubler la mise.

Cote totale des cinq paris du jour : 46.41