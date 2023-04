PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 avril – Ligue Europa Conférence – ¼ de finale aller

Notre pronostic : Nice ne perd pas à Bâle et moins de 2,5 buts (2.00)

Défait par le PSG à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice vient d’enchaîner une troisième rencontre sans succès après les nuls à Angers et face à Lorient. Juste avant cette série, les Aiglons avaient fait le boulot à domicile face au Sheriff Tiraspol (3-1) pour se hisser en quart de finale. Dernier club français encore engagé dans une compétition européenne, les Niçois peuvent avoir une certaine pression, d’autant qu’ils sont favoris pour aller dans le dernier carré. Le FC Bâle n’est pas dans la meilleure forme de sa saison avec deux défaites, un nul et un succès après avoir sorti le Slovan Bratislava lors du tour précédent. Seulement 6e du championnat, les Bâlois pourraient tout de même poser des soucis à Nice. Cependant, je me dis que l’OGCN a une très belle occasion de se qualifier et qu’il faudra bien négocier le match de ce soir. Je vous conseille le NJ2 avec moins de 2,5 buts dans la rencontre car je ne m’attends pas à un gros spectacle pour doubler la mise.

