PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 décembre – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse bat Rodez et au moins deux buts dans la rencontre (1.84)

Alors que les Toulousains dominaient outrageusement cette Ligue 2, ils ont marqué le pas depuis quelques semaines. Après n’avoir laissé échappé que quatre petits points lors des neuf premières journées, ils comptent, depuis, un bilan de deux victoires, quatre nuls et deux défaites lors des huit suivantes. C’est loin d’un rythme de champion et la défaite à Niort le prouve. Avant cette rencontre face à Rodez, le TFC n’est plus leader du championnat mais reprendre les rennes à Ajaccio en s’imposant. Attention tout de même aux Ruthénois qui restent sur quatre victoires lors des cinq dernières journées. Je pense cependant que les Toulousains vont se ressaisir et gagner. Pour gonfler la cote, je vous propose même de rajouter le fait qu’il y ait au moins deux buts dans la rencontre (1.84) !

L’AS Rome bat La Spezia par au moins deux buts d’écart (1.96)

Sotchi bat le Spartak Moscou (1.96)

