PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 novembre – Ligue 1

Monaco doit perpétuer sa très bonne série de trois victoires consécutives. Les Monégasques se sont logiquement imposés la semaine dernière à Toulouse (2-0) grâce à Golovin et Embolo. Les deux joueurs sont en pleine forme. Le second, qui va disputer la Coupe du Monde, est le leader en attaque aux côtés de Ben Yedder. Tout cet arsenal offensif pourrait causer beaucoup de dégâts aux Marseillais. Les Olympiens restent certes sur un succès face à l’OL (1-0) mais les résultats depuis le mois d’octobre ne sont pas bons avec deux victoires, un nul et cinq défaites ! A égalité de points avant cette rencontre, l’ASM et l’OM voudront distancer un concurrent direct. Je donnerais un avantage aux Monégasques mais je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes marquent pour doubler la mise !

Les autres options :

