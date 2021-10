PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 octobre – Coupe du monde

Notre pronostic: le Mexique gagne au Salvador et moins de 3,5 buts dans le match (1.80)

Le Mexique vient d’aligner huit victoires consécutives en douze ans contre le Salvador et compte dix-sept victoires en vingt confrontations depuis 1992. Leaders du groupe de qualification de la zone CONCACAF avec 11 points (3 victoires et 2 nuls), les Mexicains partent logiquement favoris pour leur déplacement au Salvador qui n’a remporté qu’une seule rencontre depuis le début du 3e tour et n’a inscrit que deux buts en cinq journées. Par ailleurs, sur les vingt rencontres disputées jusqu’ici, une seule a engendré plus de 3,5 buts (Honduras – Etats-Unis 1-4). Je vous propose donc de parier sur un succès du Mexique… avec moins de 3,5 buts dans la rencontre pour presque doubler votre mise. Notez que les deux sélections se sont affrontées le 18 juillet dernier lors de la Gold Cup : 1-0 pour les Mexicains !

Fiabilité : 60 %

