PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 avril Ligue des Champions

Notre pronostic : le Real ne perd pas à Liverpool (1.82)

Les Madrilènes ont été très bons au match aller face aux Reds. Cette victoire (3-1) laisse entrevoir grandes les portes de la qualification pour les demi-finales. Les hommes de Zinédine Zidane arrivent donc confiants en Angleterre mais pourtant ils ne partent pas favoris pour cette rencontre. Sergio Ramos, contrôlé positif à la Covid, est forfait alors qu’il devait faire son grand retour. De même pour Varane. C’est donc une charnière centrale totalement remaniée qui sera alignée mais qui est aussi très efficace. Sans ces deux joueurs le Real s’est imposé lors du Clasico face au Barça (2-1) ce week-end. Liverpool aussi doit faire sans sa défense axiale avec les absences conjuguées de Van Dijk, Matip et Gomez. Auteurs d’une saison très laborieuse, les hommes de Klopp se sont montrés très décevants à l’aller. Je ne les vois pas réagir ce soir. C’est pourquoi ce pari du N2 me plaît beaucoup car il est très bien coté (1.82) et c’est ce que je vous conseille !

L'autre option :

Manchester City s'impose contre Dortmund et au moins trois buts dans la rencontre (2.00)

Cote totale des deux paris du jour : 3.64