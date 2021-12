PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United s’impose à Brentford (1.80)

Les débuts de Ralf Rangnick sont efficaces à défaut d’être spectaculaires. En trois rencontres dirigées, le coach allemand en a remporté deux en championnat et a fait un nul dans un match comptant pour du beurre en Ligue des Champions. Avec seulement un but marqué à chaque fois. Lors de la dernière journée, c’est Cristiano Ronaldo qui a permis à son équipe de l’emporter à Norwich grâce à un pénalty. Attention à Brentford qui réalise une très bonne première partie de saison. Le promu n’a perdu qu’une seule fois lors de ses cinq derniers duels et est 10e du championnat. Je vois tout de même United s’imposer à l’extérieur pour une cote de 1.80 !

Les autres options :

Mayence bat le Hertha Berlin (1.80)

Bruges bat Seraing par au moins deux buts d’écart (2.35)

Le FC Voluntari s’impose chez l’Academica Clinceni (1.98)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.08