PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 février – Ligue 2

En conclusion de cette 24e journée de Ligue 2, Le Havre accueille Bastia. Les Havrais n'arrivent plus à gagner et restent sur trois nuls consécutifs à Niort (0-0), contre Rodez (0-0) et à Paris (2-2). Ils sont en train de voir s'eloigner le top 5 mais rien n'est perdu car, samedi, Auxerre n'a pu faire mieux qu'un score de parité et Ajaccio a perdu une nouvelle fois. Attention à Bastia qui a besoin de points dans la lutte pour le maintien. Les Corses, 17e, n'en possèdent qu'un seul d'avance sur Dunkerque qui restent sur deux succès de rang. Les Bastiais viennent d'enchaîner deux nuls. A domicile, je ne vois pas Le Havre perdre cette rencontre et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de spectacle. Je vous propose donc le 1N et moins de 2.5 buts pour une cote de 1.82 !

