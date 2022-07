PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 juillet – Euro (F)

Notre pronostic : la France mène à la mi-temps contre la Belgique et Katoto marque (2.05)

En ce jour de fête nationale, l’équipe de France peut assurer sa qualification en quart-de-finale. Les Bleues ont été impressionnantes contre l’Italie pour leur entrée dans cet Euro 2022. Un succès probant 5-1 après une première période de folie, durant laquelle elles ont inscrit la totalité de leurs buts, notamment suite à un triplé de Grace Geyoro. Cette démonstration de force leur permet d’aborder sereinement ce second match face à un adversaire très abordable. En effet, la Belgique réalise une bonne année mais ne parvient pas à tenir tête aux meilleures nations, s’inclinant souvent assez lourdement. La France devrait ainsi prendre rapidement le jeu à son compte pour se faciliter la tâche, en se reposant sur l’excellente Marie-Antoinette Katoto. Je vois donc les joueuses de Corinne Diacre mener à la mi-temps et l’attaquante du PSG inscrire au moins un but dans le match (2.05).

L’autre option :

L’Italie (F) bat l’Islande (F) (2.10)

Cote totale des deux paris du jour : 4.31