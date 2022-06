PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : l’Allemagne bat l’Italie et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

C'est une très belle affiche entre deux équipes qui se cherchent encore. L'Allemagne vit un mois de juin assez contradictoire. Si la Manschaft a bien souvent une très large possession du ballon, elle se montre bien trop peu dangereuse offensivement. Résultat : trois matches nul sur le même score (1-1) depuis le début de cette campagne de Ligue des Nations. Les Allemands avaient notamment dû attendre l'ouverture du score italienne au match aller pour réagir. Un manque de sérénité bien loin des standards d'une telle équipe. En face l'Italie est en pleine reconstruction après sa non qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. La Squadra se montre plutôt solide en ce mois de juin, avec une victoire et deux nuls en trois matches et la place de leader de son groupe. Si le jeu est loin d'être flamboyant, les Italiens s'appuient sur une bonne assise défensive pour obtenir un résultat. Cette équipe reste, en revanche, bien trop juste en attaque pour espérer obtenir un résultat contre une grosse nation. C'est pourquoi je miserais sur l'Allemagne qui ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

