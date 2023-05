PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille mène à la mi-temps et bat Angers par au moins deux buts d’écart (1.82)

L’Olympique de Marseille ne doit plus calculer. Alors que le 3e du championnat a de grandes chances de passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions lors du prochain exercice, les Phocéens sont dans l’obligation de gagner tous leurs matches pour espérer arracher la seconde place en cas de contre-performance lensoise dans le même temps. La réception d’Angers doit leur permettre de relancer la machine. En effet, les Angevins sont d’ores et déjà condamnés à descendre en Ligue 2 et enchaînent les revers, mêmes s’ils se montrent en même temps plus efficaces devant les buts adverses. Si l’OM connait des difficultés à domicile, le contexte et la différence de niveau nous pousse à les voir s’imposer assez facilement au Vélodrome.

