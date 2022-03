PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 mars – Liga – Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid gagne à Majorque et Karim Benzema marque (1.98)

Un quart d’heure d’euphorie a suffi au Real Madrid sur les matches aller-retour pour éliminer le PSG en Ligue des Champions. Karim Benzema, auteur d’un triplé au Bernabéu est le grand artisan de cette qualification. Maintenant il faut se reconcentrer sur le championnat avec un titre à aller chercher. Les Madrilènes sont leaders avec huit points d’avance sur son Dauphin, le FC Séville. Majorque est dans une période très compliquée avec quatre défaites de suite. Les Majorquins sont en pleine crise et n’ont plus que deux points d’avance sur la zone rouge. Difficile de ne pas imaginer le succès du Real Madrid ce soir. Pour faire gonfler la cote, je vous propose évidemment le but de Karim Benzema pour presque doubler la mise !

