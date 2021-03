PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre Lille, les deux équipes marquent (2.20).

Magnifique affiche ce dimanche en clôture de la 29e journée de championnat avec Monaco, 4e, qui accueille Lille toujours leader du championnat. Attention parce que le club de la Principauté doit se relancer! Il reste en effet sur une défaite à Strasbourg (1-0). Une nouvelle contre-performance pourrait définitivement l’écarter du podium. Pour réagir, cette équipe peut compter sur Kevin Volland ou encore Wissam Ben Yedder. L’international français en est à 13 réalisations et 5 passes décisives cette saison. La pression est aussi sur le LOSC qui ne compte plus que deux points d’avance sur son principal concurrent, le Paris Saint-Germain. Le club nordiste vient quand même de faire le plein de confiance en s’imposant facilement contre Marseille (2-0) grâce à un doublé de Jonathan David. Je pense que ce déplacement s’annonce plus compliqué pour cette équipe. C’est pourquoi je vois Monaco ne pas perdre contre Lille et les deux équipes marquer!

Les autres options :

Rennes bat Strasbourg (2.20)

Lens s’impose contre Metz (1.90)

Cote totale pour les trois paris du jour: 9.19

