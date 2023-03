PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 mars – Ligue des Champions 1/8e retour

Notre pronostic : Manchester City bat Leipzig en marquant plus de 2,5 buts (2.15)

On devrait assister à du spectacle à l’Ethiad Stadium ce soir entre deux équipes qui se connaissent bien. Elles s’affrontent pour la 4e fois en deux ans. Au match aller, elles s’étaient quittées sur un nul 1-1 en Allemagne mais, en 2021, les Citizens l’avaient emporté 6-3 dans une rencontre extraordinaire marquée par un triplé de Nkunku. On peut s’attendre au même genre de match ce soir entre deux équipes qui jouent toujours l’offensive et produisent du jeu. Manchester City reste sur quatre victoires consécutives tandis que le RB Leipzig vient de gagner contre le Borussia Mönchengladbach après avoir perdu à Dortmund. Je donnerais donc un avantage aux Skyblues. Je les vois même marquer au moins trois fois pour plus que doubler la mise.

