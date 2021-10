PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 octobre – Coupe du monde

Notre pronostic: le Brésil bat l’Uruguay et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Le Brésil n’a pas réussi la passe de dix en concédant un 0-0 en Colombie lors de son dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2022… comme je vous l’avais annoncé dimanche matin dans les Paris RMC. Si la Seleçao n’a pas obligatoirement besoin d’un succès ce soir face à l’Uruguay car elle a pratiquement validé son billet pour le Qatar, elle ne fera pas de cadeaux à son rival historique – depuis le Mondial de 1950 – et cherchera à renouer avec la victoire après son nul en Colombie. En revanche, l’Uruguay (4e) aurait tout intérêt a réaliser un coup à Manaus sous peine de voir les Colombiens lui passer devant. N’oublions pas que la 5e place de la zone Amsud n’est qualificative que pour le barrage inter-confédération. Cependant, la tâche de la Céleste s’annonce très compliquée car elle reste sur huit défaites et deux nuls en dix confrontations face au Brésil, tout stade confondu. Par ailleurs, les partenaires de Neymar ont gagné tous leurs matches à domicile depuis le début des éliminatoires (quatre succès sur quatre, 10 buts marqués et aucun encaissé). Enfin, n’oubliez pas que les Uruguayens viennent de chuter lourdement en Argentine (3-0). Dans ces conditions, je vous propose de parier sur les Brésiliens avec plus de 1,5 but dans le match pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

Les autres options

Le Chili bat le Venezuela par au moins deux buts d’écart (2.05)

L’Argentine bat le Pérou sans encaisser de but et Messi marque (2.50)

La Colombie bat l’Equateur sans encaisser de but (2.30)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 21.22

Pariez sur Brésil - Uruguay ici