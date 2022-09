PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 14 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : la Juventus ne perd pas face à Benfica et les deux équipes marquent (2.10)

La Juventus doit enfin lancer sa saison. Les Turinois viennent de vivre une fin de match chaotique ce week-end, face à la Salernitana (2-2). Alors que Milik pensait offrir la victoire à ses coéquipiers, l’attaquant polonais a retiré son maillot et concédé un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Mais son but, pourtant valable, a finalement été refusé, provoquant une immense colère dans les rangs de la Vieille Dame. Les joueurs de Massimiliano Allegri sont donc particulièrement remontés au moment d’accueillir Benfica ce soir. Et les Portugais pourraient bien en faire les frais. Ils sont toutefois dans une forme olympique depuis le début de l’exercice, avec onze succès en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Mais ce bilan stratosphérique pourrait prendre fin alors que le club affronte son premier adversaire d’envergure. Je vois ainsi la Juve ne pas perdre et les deux équipes marquer.

