PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Brighton et Wolverhampton (3.10)

Match équilibré ce soir en Angleterre entre les Seagulls (11e) et les Wolves (9e) ! Aucune équipe de Premier League n’a concédé autant de matches nuls que Brighton: huit en quinze rencontres ! Les partenaires de Neal Maupay restent sur cinq scores de parité en six journées et n’ont plus gagné devant leur public depuis le 19 septembre mais Wolverhampton ne s’est plus imposé à l’extérieur depuis deux mois et n’a inscrit qu’un but lors de ses quatre derniers déplacements. Dans ces conditions, il me semble judicieux de parier sur un score de parité pour essayer de tripler votre mise de départ. Par ailleurs, je vous propose trois autres matches nuls ci-dessous, en Angleterre, en Belgique et en Allemagne. En cas de sans faute, vous empocheriez 1200 € de gains pour 10 € de mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Nul entre Burnley et Watford (3.45)

Nul entre Malines et la Gantoise (3.35)

Nul entre l’Union Berlin et Fribourg (3.35)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 120.02

