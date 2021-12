PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Arsenal bat West Ham (2.10)

Irrégulier voire très moyen en déplacement, Arsenal (6e) est la meilleure équipe d’Angleterre à domicile à égalité avec Manchester City (six victoires, un nul et une défaite le 22 août face à Chelsea). Les Gunners restent sur quatre succès consécutifs à l’Emirates (neuf buts inscrits et un seul encaissé). La tâche de West Ham (4e) s’annonce donc compliquée lors de ce derby londonien. En effet, les Hammers connaissent actuellement des difficultés à l’extérieur puisqu’ils n’ont pris qu’un point (à Burnley) lors de leurs trois derniers déplacements. Par ailleurs, Arsenal, devant son public, a battu West Ham neuf fois sur dix en dix ans. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance aux partenaires de Lacazette ce soir pour espérer doubler la mise. Si j’ai vu juste, Arsenal passera devant son adversaire du jour au classement.

